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Найден способ избавиться от боли в пояснице без лекарств

The Conversation: избавление от страха движения может вылечить боль в спине

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Когнитивно-функциональная терапия, направленная на избавление от страха движения позволяет избавиться от боли в пояснице людям, страдающим от нее годами. Об этом врачи из Университета Кертин (Австралия) рассказали The Conversation.

Ежегодно от боли в пояснице страдают около 40% взрослых, от подростков до людей старшего возраста. Хотя большинство выздоравливают, около 20% продолжают страдать от хронической боли в пояснице (длящейся более трех месяцев).

Как отметили авторы статьи, существует распространенное мнение, что хроническая боль в пояснице вызвана износом тканей позвоночника, например, дегенерацией дисков. На самом деле грыжи межпозвоночных дисков, артрит и другие признаки износа часто встречаются у людей, не испытывающих боль. Кроме того, обнаружение артрита и грыж дисков на МРТ-снимках может напугать пациента и заставить его избегать активности. Убеждение, что боль связана с повреждением тканей, а также страх и тревога могут усугубить состояние человека и сделать боль хронической.

Недавнее исследование авторов, в котором приняли участие 492 человека, показало, что при хронической боли в пояснице может быть полезна когнитивно-функциональная терапия. Метод сочетает психотерапию и терапию движением, помогает человеку понять индивидуальные факторы, способствующие боли, а также позволяет избавиться от страха движения. Во время сеансов физиотерапевт учитывает сон, отдых и физическую активность человека.

18 физиотерапевтов прошли обучение когнитивно-функциональной терапии в течение шести месяцев в крупных городах Австралии, Перте и Сиднее. У пациентов, которые затем прошли лечение у них, наблюдались значительные и устойчивые улучшения функций и снижение интенсивности боли по сравнению с теми, кто получал стандартную медицинскую помощь.

Эффект продолжался до 12 месяцев, что необычно долго для большинства рекомендуемых вмешательств, включая физические упражнения или психологическую терапию. 80% участников остались довольны или очень довольны лечением, по сравнению с 19% в группе обычного ухода.

Участники страдали от боли в среднем в течение четырех лет и пробовали множество других методов лечения. Работа опубликована в журнале The Lancet. Как отметил автор, к методу можно прибегнуть, если исключены серьезные причины болей в спине.

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