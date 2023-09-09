Названа новая опасность вейпинга

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что короткое вдыхание паров электронной сигареты может помешать работе иммунных клеток нейтрофилов и потенциально повышает риск респираторных заболеваний. Исследование опубликовано в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Исследователи взяли образцы крови у здоровых доноров, которые никогда не курили и не употребляли вейпы. Затем команда подвергла иммунные клетки нейтрофилы, взятые из крови, воздействию 40 затяжек неароматизированного вейпа, что соответствует низкому ежедневному воздействию.

В половине тестов использовались пары с никотином, в половине — без него. Результаты тестов показали, что в обеих группах нейтрофилы остались живы, но потеряли способность передвигаться и эффективно бороться с инфекционными угрозами.

Предыдущие исследования показали, что повреждение нейтрофилов, вызванное курением обычных сигарет, может привести к долгосрочному повреждению легких. Поэтому ученые считают, что регулярное использование электронных сигарет может увеличивать риск респираторных заболеваний. Авторы отметили, что электронные сигареты могут помочь бросить курить, но их результаты подтверждают, что эти устройства не безвредны.

Дальнейшие эксперименты с нейтрофилами показали, что нарушение подвижности нейтрофилов было связано с накоплением микрофиламентов (F-актина) внутри клеток. Актин обычно находится в виде небольших нитей внутри клеток и образует сеть, поддерживающую форму клетки.