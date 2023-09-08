Ученые впервые напечатали на 3D-принтере часть человеческого тела в космосе

Ученые впервые создали мениск (хрящевую прокладку) коленного сустава человека с помощью 3D-принтера в космосе. Эксперимент прошел на борту Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба американской компании Redwire.

В исследовании использовали установку для трехмерной печати BioFabrication Facility (BFF), разработанную Redwire и доставленную на МКС в 2022 году. В качестве «чернил» специалисты использовали человеческие стволовые клетки и коллаген.

В эксперименте участвовали астронавты Фрэнк Рубио, Уоррен Хобург, Стивен Боуэн и Султан Аль Неяди.



По словам представителей компании, в космосе биологические ткани и другие взякие материалы лучше сохраняют форму благодаря невесомости. За счет этого их проще изготавливать без применения химикатов и специальных каркасов.

В рамках будущей миссии SpaceX CRS-29 в ноябре 2023 года Redwire планирует отправить на МКС ресурсы для исследований по разработке фармацевтических препаратов и регенеративной медицины, включая эксперимент по биопечати сердечной ткани.

Ранее российские ученые разработали биосовместимый имплант коленного сустава.