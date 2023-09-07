Геологи выяснили, что Марс оказался гораздо беднее Земли по разнообразию минералов

Американские геологи из Института Карнеги в Вашингтоне выяснили, что недра Марса гораздо беднее глубин Земли по разнообразию минералов. За более 50 лет на красной планете нашли лишь 161 минерал, тогда как на Земле их существует около 6 тыс. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets (JGR: Planets).

По словам ученых, разница возникла из-за того, что на Земле существовало 57 первичных и вторичных механизмов минералообразования, в то время как на Марсе таких способов было лишь 20.

В начале истории планет минералы на Земле и Марсе формировались аналогичным образом. Например, первые руды на обеих планетах , вероятно, кристаллизовались непосредственно из остывающей магмы.

Однако миллиарды лет назад, с началом тектоники плит и распространением жизни, массив полезных ископаемых Земли прошел через обширные стадии диверсификации, тогда как на Марсе этих проектов не происходило.

Геологи предполагают, что общее количество марсианских минералов, вероятно, все еще на порядок меньше, чем на Земле.

Ранее Россия объявила о подготовке миссии по доставке на Землю образцов грунта со спутника Марса — Фобоса.