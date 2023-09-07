Депрессия оказалась способна провоцировать диабет

Депрессия оказалась фактором риска развития диабета II типа, выяснили ученые из Университета Суррея (Великобритания). Результаты были представлены новостным порталом Diabetes Times.

Ранее ученые установили, что у диабетиков в два раза чаще развивается депрессивное расстройство. Однако не было понятно, какое заболевание из этих двух появляется первым и провоцирует развитие второго. Чтобы выяснить это, авторы проанализировали генетические данные сотен тысяч людей и пришли к выводу, что пациенты с депрессией в анамнезе имеют повышенный риск возникновения диабета II типа, а не наоборот.

Исследователи также выявили семь генетических вариантов, которые способствуют развитию как диабета II типа, так и депрессии. Общие гены для двух заболеваний играют роль в секреции инсулина и воспалении в головном мозге, поджелудочной железе или жировой ткани.

По словам специалистов, открытие поможет разработать новые тактики предотвращения развития заболевания.