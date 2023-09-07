проект

Депрессия оказалась способна провоцировать диабет

В Университете Суррея установили, что депрессия повышает риск развития диабета

close
100%
Shutterstock

Депрессия оказалась фактором риска развития диабета II типа, выяснили ученые из Университета Суррея (Великобритания). Результаты были представлены новостным порталом Diabetes Times.

Ранее ученые установили, что у диабетиков в два раза чаще развивается депрессивное расстройство. Однако не было понятно, какое заболевание из этих двух появляется первым и провоцирует развитие второго. Чтобы выяснить это, авторы проанализировали генетические данные сотен тысяч людей и пришли к выводу, что пациенты с депрессией в анамнезе имеют повышенный риск возникновения диабета II типа, а не наоборот.

Исследователи также выявили семь генетических вариантов, которые способствуют развитию как диабета II типа, так и депрессии. Общие гены для двух заболеваний играют роль в секреции инсулина и воспалении в головном мозге, поджелудочной железе или жировой ткани.

По словам специалистов, открытие поможет разработать новые тактики предотвращения развития заболевания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях