Создан кремниевый чип для точного и быстрого определения аллергии по капле крови

Специалисты Сеченовского и Венского медицинского университетов разработали кремниевый аллергочип, который будет в пять раз точнее обычного. В дальнейшем ученые планируют создавать вакцины под потребности жителей конкретного российского региона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГМУ им. Сеченова.

«Диагностические чипы часто делают из стекла. Мы пошли дальше и использовали кремниевую технологию, которая применяется в высокоточной технике. Чип получился черным, непрозрачным, что улучшает отражение лучей и в 5 раз увеличивает чувствительность. Основные цели, которые мы преследуем при создании аллергочипов, — это высокое качество, высокая чувствительность и низкая стоимость, это сделает их востребованными в любой стране», – объяснил «Газете.Ru» заместитель заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Минздрава России, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Аллергочип упрощает выявление аллергии и позволяет по одной капле крови выявить наличие иммуноглобулинов Е к более чем 100 аллергенам. Чип будет частью диагностической системы, которая позволит выявлять аллергию жителям самых отдаленных городов и населенных пунктов России.

Диагностическая система создана с использованием генно-инженерных технологий и аллергокомпонентов, которые позволяют учесть особенности регионов РФ.

«Будет проведено огромное тестирование по всем российским регионам и профилирование, то есть выделение тех аллергенов, которые наиболее важны для конкретной местности. Мы будем оценивать, какие у людей особенности сенсибилизации, и формировать аллергочипы с привязкой к территории с использованием более продвинутых аллергокомпонентов. Это позволит создавать вакцины под потребности жителей конкретного региона», — подытожил профессор Валента.