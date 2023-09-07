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Психологи выяснили, как секс по переписке может повредить отношениям

Sexuality&Culture: интимная переписка не укрепляет отношения

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Shutterstock

Американские психологи из Университета Западной Вирджинии изучили практику секстинга — интимной переписки между романтическими партнерами, которая может сопровождаться обменом пикантными фотографиями. Они пришли к выводу, что секстинг не всегда полезен в отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Sexuality&Culture.

Доктор Джонатан Бекмейер и его коллеги опросили 484 молодых мужчин и женщин об их опыте секстинга и том, как развиваются их отношения с точки зрения позитивных и негативных аспектов.

Ученые выяснили, что 53% респондентов отправляют интимные сообщения партнерам, а 52% получают такие же послания в ответ. Практикующие секстинг участники исследования обычно говорили, что подобные взаимодействия напоминают им о близости и открытости в отношениях.

Вместе с тем психологи установили, что секстингом занимаются люди, которые уже глубоко доверяют своим партнерам. Поэтому сама по себе переписка на откровенные темы не укрепляет отношения и даже может повредить им, если один из партнеров начнет настаивать на подобном вопреки желаниям другого.

Кроме того, исследование показало, что 42% опрошенных не занимаются секстингом в принципе.

Психологи напомнили, что отправлять интимные сообщения и фото малознакомым людям — плохая идея, поскольку так человек рискует стать жертвой шантажа или утечки снимков в общий доступ. А если его собеседник окажется несовершеннолетним, подобное поведение чревато серьезными проблемами с законом.

Ранее ученые установили, что пристрастие к виртуальному сексу по переписке связано с депрессией, тревожностью и нарушениями сна.

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