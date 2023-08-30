Ученые обратили микрошипы из титана против супербактерий

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института (RMIT) разработали специальное покрытие из титановых микрошипов, убивающих так называемые супербактерии — устойчивые к большинству антибиотиков микроорганизмы. Результаты исследования опубликовано в научном журнале Advanced Materials Interfaces.

Специалисты RMIT испытали технологию на грибке Candida со множественной лекарственной устойчивостью. Этот потенциально смертельный патоген ответственен за 10% внутрибольничных инфекций. Крошечные зубцы высотой с бактериальную клетку уничтожили около половины бактерий вскоре после контакта. Уцелевшая часть Candida оказалась неспособной к размножению или заражению из-за полученных травм.

По словам ученых, технология также оказалась эффективна против других болезнетворных бактерий, включая золотистый стафилококк.

Руководившая исследованием профессор RMIT Елена Иванова отметила, что создатели губительных для микроорганизмов поверхностей вдохновлялись крыльями стрекоз. Они покрыты особыми наностолбиками, которые разрывают клетки микробов при соприкосновении. По словам Ивановой, технологию можно применять для выпуска медицинского оборудования, стоматологических имплантов и других изделий, нуждающихся в защите от патогенов.

Ранее ученые допустили, что к 2050 году человечество будет ежегодно терять 2 млн человек из-за инфекций, вызванных супербактериями.