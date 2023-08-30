Ученые выяснили необычный фактор, повышающий риск развития ожирения

Ученые из Амстердамского университета установили, что люди, предпочитающие тяжелые блюда, с большей вероятностью съедят больше еды. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS ONE.

На пищевое поведение влияют различные факторы окружающей среды, включая размер порции, сервировку блюд и упаковку продуктов. Все эти факторы потенциально могут повлиять на количество съеденной еды. Переедание, в свою очередь, способствует развитию ожирения.

В новой работе авторы решили узнать, как на этот показатель влияет вес подаваемых на стол блюд. Они выдвинули гипотезу, что люди, употребляющие более тяжелые блюда, с большей вероятностью съедят больше пищи, чем обычно.

В исследовании приняли участие более 50 человек, которые посетили столовую с фуршетом. Авторы записали пищевые привычки добровольцев, а также измерили вес их подносов и то, переели участники или нет. Результаты показали, что участники, несущие более тяжелые подносы, взяли себе в два раза больше еды, чем те, кто нес более легкие подносы. При этом добровольцы отметили, что взяли меньшее количество еды по сравнению с теми, кто нес более легкие подносы.

«Это открытие подтверждает, что снижение чувствительности к весу потенциально может увеличить количество потребляемой пищи. Кроме того, результаты показали, что участники, несущие более тяжелые блюда, больше предпочитают нездоровую пищу. Ее порция может выглядеть меньше, чем порция здоровой еды, но при этом весить больше. Именно поэтому участники набирали больше пищи», – объяснили авторы.

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