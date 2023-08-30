Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили необычный фактор, повышающий риск развития ожирения

PLOS One: предпочтение тяжелых блюд повышает риски развития ожирения

close
100%
Freepik.com

Ученые из Амстердамского университета установили, что люди, предпочитающие тяжелые блюда, с большей вероятностью съедят больше еды. Результаты исследования были представлены в журнале PLOS ONE.

На пищевое поведение влияют различные факторы окружающей среды, включая размер порции, сервировку блюд и упаковку продуктов. Все эти факторы потенциально могут повлиять на количество съеденной еды. Переедание, в свою очередь, способствует развитию ожирения.

В новой работе авторы решили узнать, как на этот показатель влияет вес подаваемых на стол блюд. Они выдвинули гипотезу, что люди, употребляющие более тяжелые блюда, с большей вероятностью съедят больше пищи, чем обычно.

В исследовании приняли участие более 50 человек, которые посетили столовую с фуршетом. Авторы записали пищевые привычки добровольцев, а также измерили вес их подносов и то, переели участники или нет. Результаты показали, что участники, несущие более тяжелые подносы, взяли себе в два раза больше еды, чем те, кто нес более легкие подносы. При этом добровольцы отметили, что взяли меньшее количество еды по сравнению с теми, кто нес более легкие подносы.

«Это открытие подтверждает, что снижение чувствительности к весу потенциально может увеличить количество потребляемой пищи. Кроме того, результаты показали, что участники, несущие более тяжелые блюда, больше предпочитают нездоровую пищу. Ее порция может выглядеть меньше, чем порция здоровой еды, но при этом весить больше. Именно поэтому участники набирали больше пищи», – объяснили авторы.

Ранее ученые нашли способ смягчить негативные последствия ожирения для мозга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях