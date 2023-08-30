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Геолог объяснил, может ли суперлуние спровоцировать катаклизмы

Геолог Жигалин: суперлуние никак не связано с катаклизмами

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Суперлуние, которое можно будет увидеть в ночь с 30 на 31 августа, никак не связано с катаклизмами на Земле. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Александр Жигалин. Он напомнил, что это явление происходит регулярно и не приводит к землетрясениям, цунами и другим разрушительным последствиям.

«Суперлуние — это просто Луна попадает в такую ситуацию, что она ближе находится к нам. Но это бывает все время, все время Луна так и ходит, и иногда она попадает между Солнцем и Землей, тогда солнечные затмения бывают, иногда она уходит», — сказал эксперт.

Что касается изменения цвета Луны на голубоватый, по словам Жигалина, это зависит не от самого спутника Земли, а от того места, где его наблюдают.

В ночь с 30 на 31 августа 2023 года на ночном небе можно будет наблюдать самую большую Луну этого года. Компанию ей составят Сатурн и Юпитер. Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что Сатурн будет сопровождать полную Луну всю ночь, находясь немного выше нее. Юпитер присоединится к ним после 22 часов и будет виден левее (восточнее) от этой небесной пары.

Россиянам рассказали, откуда лучше всего наблюдать суперлуние.

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