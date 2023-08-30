Перечислены инфекционные заболевания, которыми можно заразиться в школе

Заболеваний, которыми ребенок может заразиться в школе, достаточно много. И большая часть из них — вирусные инфекции, рассказала «Газета.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

«Это может быть ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа, грипп и многое другое. В вопросе предотвращения заражения инфекционными заболеваниями ответственность ложится на врача школы и на родителей. Также необходимо заниматься укреплением иммунитета. Ребенок должен сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, минимизировать стресс. Часто мыть руки, не трогать лицо руками. Заблаговременно вакцинировать от тех болезней, против которых существует эффективная защита, например от гриппа и ветряной оспы (если ребенок еще не переболел ею)», – рассказала Казаринова.

Кроме того, высок риск заражения корью в школе. По словам специалиста, это высококонтагиозное вирусное заболевание.

«Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация», – отметила Казаринова.

По словам педиатра, большая часть детей к моменту поступления в первый класс все же от кори привита. Поэтому на данный момент главной задачей является иммунизация детей и сотрудников школы, которые по той или иной причине не были привиты.

«Потому что, если в школе появится хотя бы 1 случай заболевания корью, все те лица, которые не были привиты, с очень большой вероятностью могут заболеть», – заключила специалист.

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