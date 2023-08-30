Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Перечислены инфекционные заболевания, которыми можно заразиться в школе

Педиатр Казаринова: при встрече с корью непривитые дети стопроцентно заболеют

close
100%
Shutterstock

Заболеваний, которыми ребенок может заразиться в школе, достаточно много. И большая часть из них — вирусные инфекции, рассказала «Газета.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

«Это может быть ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа, грипп и многое другое. В вопросе предотвращения заражения инфекционными заболеваниями ответственность ложится на врача школы и на родителей. Также необходимо заниматься укреплением иммунитета. Ребенок должен сбалансированно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, минимизировать стресс. Часто мыть руки, не трогать лицо руками. Заблаговременно вакцинировать от тех болезней, против которых существует эффективная защита, например от гриппа и ветряной оспы (если ребенок еще не переболел ею)», – рассказала Казаринова.

Кроме того, высок риск заражения корью в школе. По словам специалиста, это высококонтагиозное вирусное заболевание.

«Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация», – отметила Казаринова.

По словам педиатра, большая часть детей к моменту поступления в первый класс все же от кори привита. Поэтому на данный момент главной задачей является иммунизация детей и сотрудников школы, которые по той или иной причине не были привиты.

«Потому что, если в школе появится хотя бы 1 случай заболевания корью, все те лица, которые не были привиты, с очень большой вероятностью могут заболеть», – заключила специалист.

Ранее специалист объяснил, почему не стоит давать детям успокоительные.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях