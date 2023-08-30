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Названы три системы организма, которые хорошо отзываются на иглоукалывание

Биолог Лобусов: акупунктура эффективна в лечении болей трех систем организма

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Иглоукалывание показывает наибольшую эффективность при лечении болей опорно-двигательного аппарата, заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и дыхательной системы, рассказал «Газете.Ru» сотрудник биологического факультета и преподаватель факультета психологии МГУ им. Ломоносова Егор Лобусов, который несколько лет проводил полевые исследования методов китайской традиционной медицины и систем саморегуляции в КНР.

«Такой эффект демонстрируют многие метаисследования (объединение результатов нескольких исследований методами статистики). Но именно в этих трех системах организма (опорно-двигательного аппарат, ЖКТ и дыхательная система) плацебо-эффект наиболее силен», – рассказал специалист.

Лобусов сам практикует иглорефлексотерапию, но считает ее плацебо. При этом он не сомневается в том, что метод работает.

При этом, по его словам, о каком-то едином механизме работы иглоукалывания говорить трудно. При процедуре воздействие идет на соединительную ткань, также происходит рефлекторная стимуляция, и мощное психологическое воздействие.

«В традиционных текстах большое значение придается не только месту укола, но и технике манипуляций на игле, связанных с воздействием на соединительную ткань», — сообщил эксперт.

В августе ВОЗ провела первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, где в том числе обсуждалась эффективность китайской акупунктуры (иглоукалывания). Верят ли врачи в лечебный метод, когда он может оказаться эффективным и с чем связана инициатива Всемирной организации здравоохранения – в  материале «Газеты.Ru».

Ранее врач перечислила семь заболеваний, с которыми можно справиться при помощи иглоукалывания.

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