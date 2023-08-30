Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Томские ученые создали первые отечественные фильтры для донорской крови

Специалисты ТПУ импортозаместили фильтры для очистки крови

close
100%
Томский политехнический университет

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали первые российские фильтры для донорской крови. Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе вуза.

Разработанные в ТПУ мембраны могут применяться в экстренных условиях, когда требуется немедленная очистка крови от лейкоцитов. В Томском политехе отметили, что их устройства на 40% эффективнее японских аналогов, считающихся международным стандартом.

Донорскую кровь необходимо фильтровать от лейкоцитов, поскольку они могут вызывать нежелательные иммунные реакции. На станциях переливания крови процедуру осуществляют при помощи стационарных устройств.

Мембраны состоят из слоев композитных материалов с микропористой структурой. При прохождении крови лейкоциты задерживаются в фильтре за счет размера пор и электрического заряда на поверхности волокон.

Отечественные фильтры успешно испытали в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства России.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета импортозаместили гибкие СВЧ-антенны для управления дронами.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях