Томские ученые создали первые отечественные фильтры для донорской крови

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали первые российские фильтры для донорской крови. Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе вуза.

Разработанные в ТПУ мембраны могут применяться в экстренных условиях, когда требуется немедленная очистка крови от лейкоцитов. В Томском политехе отметили, что их устройства на 40% эффективнее японских аналогов, считающихся международным стандартом.

Донорскую кровь необходимо фильтровать от лейкоцитов, поскольку они могут вызывать нежелательные иммунные реакции. На станциях переливания крови процедуру осуществляют при помощи стационарных устройств.

Мембраны состоят из слоев композитных материалов с микропористой структурой. При прохождении крови лейкоциты задерживаются в фильтре за счет размера пор и электрического заряда на поверхности волокон.

Отечественные фильтры успешно испытали в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства России.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета импортозаместили гибкие СВЧ-антенны для управления дронами.