Врач перечислила заболевания, с которыми можно справиться при помощи иглоукалывания

Иглорефлексотерапия в комплексе с другими методиками помогает справляться с миофасциальными болями (сопровождают неврологические нарушения, при которых происходит непроизвольное сокращение мышц), корешковыми синдромами (развиваются при патологии корешков спинного мозга) и заболеваниями периферических нервов, рассказала «Газете.Ru» рефлексотерапевт Европейского медицинского центра Мария Кареева.

По ее словам, успех процедуры зависит от заболевания, его тяжести и чувствительности пациента к данному методу лечения.

«В моей практике был случай, когда акупунктура в комплексе с массажем помогла пациенту с болезнью Паркинсона снизить мышечный тонус, характерный для этого заболевания. В любом случае наибольшая эффективность достигается при использовании комбинированного подхода. Нельзя пройти несколько сеансов акупунктуры и избавиться от депрессии: необходима помощь психотерапевта или психиатра. Некоторые исследования доказали, что при акупунктуре происходит выброс дофамина и эндорфинов, который помогает бороться с депрессией», — объяснила рефлексотерапевт.

Кареева добавила, что в ее практике акупунктура в комплексе с другими методиками показала эффективность при гинекологических и урологических заболеваниях, в том числе связанных с нарушениями репродуктивной функции.

«Однозначно ответить на вопрос, почему иглорефлексотерапия работает, невозможно. Существует большое количество разных исследований. Некоторые из них говорят об улучшении микроциркуляции и притока крови в месте укола. Другие — о выделении различных субстанций, которые помогают справляться с болью», — рассказала специалист.

В августе ВОЗ провела первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, где в том числе обсуждалась эффективность китайской акупунктуры (иглоукалывания). «Газета.Ru» узнала у российских ученых, верят ли они в этот лечебный метод, когда он может оказаться эффективным и с чем связана инициатива Всемирной организации здравоохранения.

Ранее ученые установили, что традиционное китайское лекарство оказалось эффективно при сердечной недостаточности.