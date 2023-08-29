Традиционное китайское лекарство оказалось эффективно при сердечной недостаточности

Лекарство, которое традиционно используется в китайской народной медицине, — цилициангсин — оказалось эффективно при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые — члены европейского общества кардиологов, результаты их исследования представлены на ежегодном конгрессе ESC 2023.

Цилициангсин — это экстракт, полученный из 11 видов трав, включая корни тысячелистника, шелковицы, женьшень, перечную мяту и другие. Доклинические исследования показали, что цилициангсин оказывает благотворное влияние на ослабление фиброза миокарда и ремоделирование сердца.

В исследование были включены более 3 тыс. взрослых пациентов с сердечной недостаточностью, которые получали базовое лечение. Пациенты были разделены на группы: первая употребляла экстракт (четыре капсулы три раза в день), а вторая — плацебо в дополнение к стандартным лекарствам от хронической сердечной недостаточности. За участниками наблюдали до первого случая госпитализации — в среднем полтора года.

Результаты показали, что экстракт оказал положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы участников — среди первой группы реже встречалась госпитализация.

«Насколько нам известно, это было первое рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование метода традиционной китайской медицины для лечения хронической сердечной недостаточности. Наши результаты демонстрируют значительную клиническую пользу цилициангсина, что подтверждает использование экстракта в качестве дополнительной терапии для лечения сердечной недостаточности», — заключили авторы работы.

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