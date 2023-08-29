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Врачи назвали экстракт, который борется с раковыми клетками

Cell: экстракт имбиря-кенкура подавляет рост раковых клеток

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Global Look Press

Ученые из японского университета Осаки обнаружили, что экстракт кенкура помогает бороться с раковыми клетками. Результаты исследования опубликованы в журнале Heliyon (входит в группу журналов Cell).

Кенкур — это один из видов имбиря, который используется в качестве специи и как средство для лечения расстройств желудка. Растение произрастает в Юго-Восточной Азии. Иногда его применяют в борьбе с раком, однако научного доказательства эффективности имбиря представлено до сих пор не было.

В рамках исследования авторы работы установили, что в кенкуре содержится вещество этил-п-метоксициннамат (ЭМС). Именно оно значительно подавляет рост раковых клеток на клеточном и животном уровнях.

«Результаты данного исследования подтверждают противораковое действие экстракта и его основного действующего вещества EMC. Вполне ожидаемо, что в будущем, по мере развития исследований в смежных областях, TFAM станет новым маркером противоракового действия», — заключили ученые.

Ранее ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака.

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