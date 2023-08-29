Ученые прогнозируют гибель 1 млрд человек после 2100 года из-за изменений климата

Вызванное человеческой деятельностью глобальное потепление может унести жизни 1 млрд человек в течение следующего столетия. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Западного Онтарио. Исследование опубликовано в научном журнале Energies.

Оценки специалистов основаны на предыдущих расчетах, согласно которым каждые 1 тыс. парниковых выбросов от сжигания ископаемого топлива вызовут один преждевременный летальный исход.

Согласно последнему прогнозу американских ученых из Университета штата Вашингтон, к 2200 году население Земли достигнет 10,4 млрд человек. Таким образом, вероятные потери из-за парниковой эмиссии в следующем столетии составят около 10% от общей численности человечества к тому времени.

По словам исследователей, мрачный сценарий можно предотвратить за счет улучшения энергосбережения и эффективности использования энергии в промышленности, сельском хозяйстве и транспортной отрасли. Также эксперты предлагают постепенно переходить с ископаемых углеводородов на более «зеленые» энергоресурсы, включая водород, биотопливо и возобновляемые источники энергии.

Ранее ученые с помощью суперкомпьютера создали более 4 тыс. сценариев развития климатического кризиса на Земле до 2100 года. В 70% случаев расчеты показали приближение катастрофических последствий для планеты из-за глобального потепления.