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Найден простой способ повысить продолжительность жизни пожилых женщин

В Сан-Диего связали поддержание стабильного веса после 60 лет с долгожительством

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Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США) установили, что поддержание стабильного веса после 60 лет связано с долгожительством среди женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Gerontology.

В работе приняли участие более 50 тыс. женщин. За время исследования порог в 90 лет перешли более 30 тыс. из них. Они на протяжении многих лет предоставляли ученым данные о своем весе и состоянии здоровья.

Женщины, которые потеряли по крайней мере 5% веса, имели меньше шансов достичь долголетия. А у тех, которые непреднамеренно сбрасывали вес, было на 51% меньше шансов. Увеличение веса на 5% и более не было связано с исключительным долголетием. У пожилых женщин, которые поддерживали стабильный вес, было в 1,2-2 раза больше шансов достичь долголетия.

«Если стареющие женщины обнаруживают, что теряют вес, когда они не пытаются похудеть, это может быть предупреждающим признаком плохого состояния здоровья и предиктором сокращения продолжительности жизни», – отметили авторы работы.

Ранее ученые выяснили, какой должен быть секс в пожилом возрасте для поддержания здоровья мозга.

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