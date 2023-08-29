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Врач объяснил, почему не стоит давать детям успокоительные

Педиатр Казаринова: успокоительные не помогут ребенку перед школой

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На сегодняшний день нет никаких исследований, доказывающих, что успокоительные препараты помогают детям лучше сосредоточиться на уроках и хорошо сдать экзамены, рассказала «Газета.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

«Если мы говорим об «успокоительных» препаратах растительного происхождения, то нужно отметить, что у таких препаратов нет доказанной эффективности и безопасности. Они могут влиять на организм только за счет эффекта плацебо. Но если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, — то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента. Поэтому в любом случае без осмотра врача и установки диагноза давать ребенку перед экзаменом успокоительные препараты не нужно», – объяснила Казаринова.

Вместо того, чтобы давать ребенку перед школой успокоительные, специалист посоветовала посетить детского психолога. Только делать это нужно не накануне стрессового события, а заблаговременно.

«Есть особо тревожные ученики, которые могут терять сон и аппетит за несколько месяцев до начала экзаменов. Не обращать на это внимание, считая естественным — большая ошибка. Если у ребенка возникла хронизация проблем — например, появились хроническая усталость, регулярная бессонница, нарушения пищевого поведения (он почти перестал есть или, наоборот, стал есть больше нужного), а также, если возникло устойчивое изменение поведения (сильное возбуждение или, наоборот, замкнутость, которой не было раньше), нужно обратиться к психологу как можно скорее», – рассказала специалист.

Ранее врач Казаринова перечислила врачей, которых должен посещать ребенок в разном возрасте.

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