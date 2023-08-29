Создан новый способ диагностики артроза на ранней стадии

Исследователи из Сеченовского Университета Минздрава России и инженеры МГТУ им. Баумана разработали высокочувствительный метод диагностики остеоартроза (деформирующего артроза или просто артроза) на ранних стадиях, об этом «Газете.Ru» сообщили в МГМУ им. Сеченова.

Остеоартроз — дегенеративное заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. Это приводит к острой хронической боли и воспалению. Подавляющее число поражаемых суставов — это коленный, тазобедренный, плечевой и первый плюсне-фаланговый (большой палец ноги).

Обычно для диагностики заболевания на ранних стадиях используются оценку содержания ведущих компонент внеклеточного матрикса хрящевой ткани — воды и коллагена. Однако объективных методов диагностики на сегодняшний день не существует.

Авторы использовали метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Ученые разработали уникальный твердотельный перестраиваемый лазерный источник, работающий в необходимых значениях среднего инфракрасного диапазона.

Тесты показали, что такой подход действительно позволяет успешно оценивать содержание компонент воды и коллагена в хрящевой ткани с высокой точностью.

«Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач. Наши результаты указывают на возможность использования этого спектрального диапазона для разработки методов диагностики, в частности для наблюдения за изменениями содержания компонент хрящевой ткани при дегенеративных заболеваниях, включая остеоартроз», — рассказал «Газете.Ru» заведующий Лабораторией клинической биофотоники Сеченовского Университета Глеб Будылин.

Полученные данные могут лечь в основу новых клинических методик, которые позволят врачам фиксировать самые ранние изменения в хрящевой ткани и принимать соответствующие меры.

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