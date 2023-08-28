Описан возможный сценарий операции по пересадке матки мужчине

Сегодня в науке еще не разработаны методики трансплантации матки мужчинам, однако теоретически это возможно, рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Вардан Варданян.

«На данном этапе трансплантировать матку мужчине невозможно, потому что не разработаны методики проведения операции и подготовки пациента к вмешательству. Например, если мы рассматриваем вопрос питания матки через сосуды, то важно понять, какие именно сосуды стоит брать для этого. Можно, конечно, взять крупные магистральные сосуды, например бедренную артерию, которые будут в результате операции выведены на матку», – сказал Варданян.

Мужчинам также придется пройти через процедуру удаления органов, которые выделяют андрогены (мужские половые гормоны), то есть яичек. Кроме того, пациенту будет в обязательном порядке назначен прием гормональных препаратов — без этого беременность не наступит.

«Место для матки тоже найти можно. Этот орган может располагаться только в малом тазу, так как в другом месте это не представляется возможным. В течение беременности будет происходить физиологический прогресс матки, поэтому это возможно только здесь», – отметил врач.

Однако врач подчеркнул, что прежде всего нужно отладить методику трансплантации матки женщинам, и только потом заниматься мужчинами.

Недавно британские медики пересадили матку женщины ее сестре, родившейся без этого органа. По мнению некоторых специалистов, это открывает путь для трансплантации женского детородного органа мужчинам. Подробнее о том, что для этого нужно представителям сильного пола, когда такие операции станут возможны и какие риски они несут – в материале «Газеты.Ru».

Ранее гинеколог объяснила, в каком случае женщине показана пересадка матки.