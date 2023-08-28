Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что экраны гаджетов и ТВ связаны с задержками развития младенцев

JAMA Pediatcrics: экраны гаджетов негативно влияют на развитие грудных детей

close
100%
Freepik

Чем больше годовалые младенцы смотрят на экраны телевизоров и гаджетов, тем выше оказалась вероятность, что следующие несколько лет у них возникнут трудности в общении и решении повседневных задач. К такому выводу пришли специалисты Университета Тохоку в Японии. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Pediatrics.

Доктор Таку Обара и его коллеги изучили 7097 пар мать/ребенок за период с 2013 по 2017 год. Они оценивали развитие детей по категориям общения, крупной моторики, мелкой моторики, решения задач, а также по личным и социальным навыкам.

Наблюдения показали, что чем больше времени дети проводили перед экранами, тем заметнее у них ухудшалась мелкая моторика, а также способности к коммуникации, выполнению задач и социальным взаимодействиям.

Японские исследователи также оценили воздействие на малышей внешних факторов: возраста их родителей, семейного дохода, общения с бабушками и дедушками, а также наличия у их мам послеродовой депрессии и нарушения материнской связи.

Они выяснили, что матери детей, которые проводили перед экраном много времени, были моложе, менее образованными, менее богатыми, как правило, рожали впервые и чаще страдали послеродовой депрессией.

Дополнительные данные показали, что вызванные экранным временем нарушения в развитии обычно проходят к четырем годам.

Ранее ученые определили, какие когнитивные навыки детей страдают от использования гаджетов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях