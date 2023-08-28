Ученые выяснили, что экраны гаджетов и ТВ связаны с задержками развития младенцев

Чем больше годовалые младенцы смотрят на экраны телевизоров и гаджетов, тем выше оказалась вероятность, что следующие несколько лет у них возникнут трудности в общении и решении повседневных задач. К такому выводу пришли специалисты Университета Тохоку в Японии. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Pediatrics.

Доктор Таку Обара и его коллеги изучили 7097 пар мать/ребенок за период с 2013 по 2017 год. Они оценивали развитие детей по категориям общения, крупной моторики, мелкой моторики, решения задач, а также по личным и социальным навыкам.

Наблюдения показали, что чем больше времени дети проводили перед экранами, тем заметнее у них ухудшалась мелкая моторика, а также способности к коммуникации, выполнению задач и социальным взаимодействиям.

Японские исследователи также оценили воздействие на малышей внешних факторов: возраста их родителей, семейного дохода, общения с бабушками и дедушками, а также наличия у их мам послеродовой депрессии и нарушения материнской связи.

Они выяснили, что матери детей, которые проводили перед экраном много времени, были моложе, менее образованными, менее богатыми, как правило, рожали впервые и чаще страдали послеродовой депрессией.

Дополнительные данные показали, что вызванные экранным временем нарушения в развитии обычно проходят к четырем годам.

Ранее ученые определили, какие когнитивные навыки детей страдают от использования гаджетов.