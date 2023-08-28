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Единственная «голубая» Луна в 2023 году взойдет 30 августа

NASA: самое яркое полнолуние года произойдет в ночь на 30 августа

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Charlie Riedel/AP

Люди во всем мире смогут стать свидетелями необычного полнолуния, которое случится в ночь на 30 августа. Оно станет вторым полнолунием за один месяц, что случается лишь раз в один-два года. Из-за редкости такое астрономическое явление называют «голубой» Луной, и это не связано с ее оттенком, напомнили в NASA.

По словам астрономов, полнолуние 30 августа также будет суперлунием, когда Луна окажется в перигее — точке на своей орбите, находящейся ближе всего к нашей планете. Во время суперлуний небесное тело кажется ярче и крупнее для земных наблюдателей, хотя визуально лунный диск увеличивается всего на 7% по сравнению с другими своими положениями.

Последний раз «голубая» Луна поднималась на небосклон в августе 2021 году. Явление повторится только в августе 2024 года.

Рядом с «голубой» Луной в этом году любители астрономии смогут увидеть Сатурн. Газовый гигант будет особенно ярким в ночном небе из-за своего текущего положения. Однако разглядеть кольца планеты будет можно только в телескоп или мощный бинокль.

Ранее ученые нашли связь между суперлуниями и катаклизмами на Земле. По словам исследователей, сближения нашей планеты с ее естественным спутником сопровождаются землетрясениями и извержениями вулканов.

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