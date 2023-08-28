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Исследователи выяснили идеальную температуру для спокойного сна

JSTE: температура 20-25 °C в спальне повышает качество сна

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Shutterstock

Ученые из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса в США установили, что ключом к хорошему сну является поддержание температуры в спальне ночью в пределах 20-25 °C. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal Science of the Total Environment (JSTE).

Именно в этом температурном диапазоне сон будет наиболее эффективным и безмятежным. Если температура будет выше или ниже, то качество сна снизится. В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте 65 лет и старше. Они носили трекеры сна в течение полутора лет, а также заполняли дневник оценки качества сна. Ученые также располагали информацией о температуре в спальне участников.

Наиболее комфортной оказалась температура 20-25 °C, при этом сон при 20°C оказался самым длительным. Команда обнаружила снижение качества сна на 5-10% при повышении ночной температуры до 30°C — в этом случае сон был самым беспокойным.

«Предыдущие исследования показали, что плохой сон может негативно повлиять на когнитивные способности, повысить стресс, беспокойство, усталость. Наши наблюдения указывают на возможность потенциально улучшить сон у пожилых людей путем создания более комфортной домашней обстановки», — отметили авторы.

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