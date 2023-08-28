Ученые развеяли миф о том, что большое количество воды помогает худеть

Среди людей распространено мнение, что питье большого количества воды помогает сбросить вес. Утверждается, что вода сжигает калории и снижает аппетит. Однако специалисты Астонского университета опровергли этот миф, сообщает портал The Conversation.

«Одно небольшое исследование, в котором приняли участие 14 людей, показало, что употребление 500 мл воды увеличивает расход энергии в состоянии покоя примерно на 24%. Это может показаться заманчивым, но эффект длился всего час. Поэтому для взрослого человека весом 70 кг потребуется всего 20 дополнительных калорий — четверть печенья, — чтобы вновь добрать потерянные калории», — отметили ученые.

В другом исследовании наблюдалось увеличение расхода энергии на 4% только тогда, когда вода была холодной. Таким образом, по словам специалистов, фактическое чистое увеличение сжигаемых калорий незначительно.

«Другое исследование показало, что люди среднего и пожилого возраста потеряли 2 кг за 12-недельный период, когда они пили воду перед едой. Но поскольку участники, возможно, осознали, почему они пили воду. Это могло побудить их целенаправленно изменить количество съедаемого. Однако это не объясняет, почему эффект не был замечен у молодых людей, поэтому для будущих исследований будет важно обратить внимание на этот аспект», — рассуждают специалисты.

По словам ученых, одной воды для похудения недостаточно. Поскольку вода — это жидкость, она быстро выводится из желудка, поэтому фактически она его не заполняет вопреки распространенному мнению.

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