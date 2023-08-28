Ученый рассказал, зачем нужны данные о температуре почвы на Луне

Индийский аппарат измерял температуру почвы на Луне для того, чтобы передать эти данные будущим строителям лунной базы, рассказал телеканалу «360» руководитель института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

Он уточнил, что Индия сделала первое в истории измерение на Луне напрямую.

«Лунный день — это две наши недели. Индийские ученые будут работать в течение него и смотреть, как все меняется в зависимости от положения солнца у горизонта», — сказал эксперт.

Моисеев добавил, что у представителей страны есть комплект научных приборов для проведения исследований, который связан с изучением самого грунта Луны. Это позволит им дистанционно изучить химический состав естественного спутника Земли.

«В 2040-е годы база уже будет, примерно в 2035 году. Она будет посещаемой, в ней будет экипаж, месяца через три его сменят. Где-то к 2050-м годам начнется промышленное освоение Луны — добыча тех материалов, которые нужны», — заключил Моисеев.

28 августа индийский луноход «Прагъян» передал с поверхности спутника Земли первые данные, которые оказались неожиданными для ученых, передавала «Общественная служба новостей». Так, считалось, что температура на поверхности Луны может составлять от +20°C до +30°C, но выяснилось, что она достигает +70°C.

Напомним, 24 августа индийский луноход, доставленный на Луну на борту посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-3», совершил первую поездку по поверхности спутника Земли.

Ранее стало известно, что Индия стала четвертой «лунной державой».