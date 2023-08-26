В рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ

Работники Управления рыболовства Японии не выявили каких-либо следов трития в рыбе, которая была поймана у побережья вблизи места сброса в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщается на сайте управления.

Данная рыба выловлена сетями 25 августа в 5 км от места слива.

Сотрудники энергетического предприятия Tokyo Electric Power (TEPCO), являющегося оператором аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии, также заметили присутствие следов трития в образцах воды. Образцы были собраны в районе места сброса в акваторию очищенной жидкости со станции.

Подчеркивается, что образцы, полученные 25 августа, смогли собрать в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива.

До этого старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов утверждал, что после сброса воды с «Фукусимы» лучше не есть морепродукты из Японии. По его словам, с одной стороны, вещества будут разбавляться в океане, но с другой — радиация накапливается в тканях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о начале сброса воды с японской АЭС.