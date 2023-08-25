Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для низких орбит

Путин поручил изучить вопрос создания космических аппаратов для низких орбит

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и конструирования космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км)», — сказал российский лидер по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Помимо того, Путин поручил сконструировать опытные образцы таких аппаратов в целях проведения опытных исследований.

Глава государства дал такие поручения главе «Роскосмоса» Юрию Борисову и генеральному директору АСИ Светлане Чупшевой и установил дедлайн для исполнения не позднее 1 декабря текущего года.

В мае Путин поручил главе Министерства обороны России Сергею Шойгу рассмотреть возможность строительства объекта навигации Тихоокеанского флота ВМФ на Сахалине.

Ранее Путин поручил рассмотреть расширение полигонов для экспериментов с беспилотной авиацией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях