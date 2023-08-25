Путин поручил рассмотреть создание космических аппаратов для низких орбит

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и конструирования космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км)», — сказал российский лидер по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Помимо того, Путин поручил сконструировать опытные образцы таких аппаратов в целях проведения опытных исследований.

Глава государства дал такие поручения главе «Роскосмоса» Юрию Борисову и генеральному директору АСИ Светлане Чупшевой и установил дедлайн для исполнения не позднее 1 декабря текущего года.

В мае Путин поручил главе Министерства обороны России Сергею Шойгу рассмотреть возможность строительства объекта навигации Тихоокеанского флота ВМФ на Сахалине.

Ранее Путин поручил рассмотреть расширение полигонов для экспериментов с беспилотной авиацией.