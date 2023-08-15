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Количество российских спутников «Кондор-ФКА» возрастет до четырех

ТАСС: число российских спутников «Кондор-ФКА» возрастет в два раза

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«Газета.Ru»

Количество находящихся на орбите российских спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» увеличится с двух до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах форума «Армия-2023».

Собеседник агентства уточнил, что уже решены основные вопросы, связанные с производством еще двух аппаратов. По его словам, началось производиться оборудование для спутников.

Масса спутника, созданного НПО «Машиностроение», составляет 1050 килограммов, а высота его околополярной орбиты — от 500 до 550 километров. На спутнике находится радиолокатор, дающий изображение земной поверхности. Оборудование аппарата может делать до сотни снимков поверхности Земли в сутки.

Ранее сообщалось, что первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», стартовавший с космодрома Восточный, был выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника намечается в 2024 году. Третий и четвертый спутники должны быть выведены на орбиту к 2029—2030 годам. «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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