Станция «Луна-25» передала первые снимки

Получены первые кадры с автоматической станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли. Их опубликовал Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Как сообщили в ИКИ РАН, снимки сделали камеры бортового телевидения СТС-Л. На них видны элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны.

«На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора», — сказано в сообщении.

В ИКИ РАН также заявили, что все приборы «Луны-25» показали «полную работоспособность» и готовность к исследованиям естественного спутника Земли. Там отметили, что их аналоговые, цифровые узлы и блоки «отработали на «отлично».

Ранее стало известно, что российские ученые получили первые данные с приборов станции «Луна-25».

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. По данным корпорации, двигательная установка «Луны-25» включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд. Станции предстоит еще одна коррекция траектории, после чего ожидается ее выход на предлунную орбиту и посадка на Луну.

11 августа с космодрома Восточный стартовала первая с 1976 года миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.