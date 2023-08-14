Создано приложение для оценки риска послеоперационных осложнений

В России создали приложение для оценки риска послеоперационных осложнений при лечении пациентов с атеросклерозом, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

Атеросклероз — это хроническое очаговое поражение артерий, сопровождающееся разрастанием соединительной ткани и образованием так называемых атеросклеротических бляшек, которые суживают просвет артерии и вызывают хроническую медленно нарастающую недостаточность кровоснабжения органа.

При оказании помощи пациентам с атеросклерозом, по словам специалиста, у хирургов всегда возникает вопрос, какой из методов лечения конкретному пациенту лучше предложить. Все усугубляется, когда есть другие сопутствующие заболевания, тогда есть риск возникновения послеоперационных осложнений. Поэтому ученые разработали приложение-калькулятор, которое бы рассчитывало риски.

«В работе мы вывели статистический анализ, при каких вариантах операций и в каком состоянии организма мы получаем те или иные осложнения. Эту статистику мы перевели на плоскость калькулятора: в приложение мы вводим данные пациента и получаем рекомендации по возможным вмешательствам и их последовательности. ПО помогает хирургу выбрать операцию, при которой он получит наименьшее число осложнений», – объяснил Винокуров.

Пока широко это приложение не применяется, сейчас оно проверяется для оценки эффективности.

Подробнее о самом опасном осложнении после открытых кардиоопераций, о том, как поступают врачи в случае выгнивания грудины, а также о самом передовом типе операции при поражении сосудов нижних конечностей – в интервью Винокурова «Газете.Ru».

Ранее ученые разработали новый способ лечения самого тяжелого осложнения после кардиооперации.