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Орган, который считался бесполезным, оказался способен бороться с раком

В Гарварде обнаружили, что тимус помогает организму бороться с раком

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Исследователи из Гарвардского института установили, что вилочковая железа (тимус или зобная железа), которую принято считать бесполезной для взрослых, может бороться с раком. Результаты представлены журналом The New England Journal of Medicine.

Тимус — лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. У взрослых орган считался нефункциональным, поэтому его удаляют во время кардиохирургических операций для облегчения доступа к сердцу и основным кровеносным сосудам.

Результаты основаны на наблюдении за 6 тыс. человек с тимусом и 1146 без этого органа. У второй группы риск неблагоприятного исхода от любых причин, в том числе от рака, в течение 5 лет после удаления был в два раза выше.

Причины возникновения этих ассоциаций неизвестны, но исследователи подозревают, что недостаток тимуса каким-то образом нарушает здоровую функцию иммунной системы взрослого человека.

Ранее ученые назвали заболевание, повышающее риск рака толстой кишки.

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