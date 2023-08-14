Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван самый передовой подход при лечении заболеваний артерий нижних конечностей

Кардиохирург Винокуров назвал гибридные операции лучшими для лечения артерий ног

close
100%
Unsplash

При лечении заболеваний артерий нижних конечностей самым передовым подходом можно назвать гибридные операции, когда вместе работают специалисты по эндоваскулярной и открытой кардиохирургии, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

Эндоваскулярная хирургия – это малоинвазивный метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ходе процедуры через небольшой укол в коже вводится специальный катетер для выполнения всех необходимых манипуляций, что не требует хирургической операции.

При открытой хирургии врач делает разрез тканей для проведения операции, этот метод инвазивный.

«С моим участием такие операции были внедрены в одном учреждении — это Городская клиническая больница имени С. С. Юдина. Как пример, при поражении подвздошных артерий, когда атеросклеротическая бляшка переходит на глубокую бедренную артерию, технологически стент туда завести невозможно. Гибридный подход позволяет нам открыть доступ для эндоваскулярного хирурга», – отметил Винокуров.

По словам специалиста, такие операции менее травматичны для пациента.

«Это маленький разрез, быстрая операция, меньше анестезии и короткий период восстановления в сравнении с открытой хирургией», – заключил Винокуров.

Подробнее о самом опасном осложнении после открытых кардиоопераций, о том, как поступают врачи в случае выгнивания грудины, а также о приложении для расчета вероятности возникновения осложнений после операции — в интервью Винокурова «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены случаи, при которых внутрисосудистая хирургия бессильна.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях