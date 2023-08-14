Назван самый передовой подход при лечении заболеваний артерий нижних конечностей

При лечении заболеваний артерий нижних конечностей самым передовым подходом можно назвать гибридные операции, когда вместе работают специалисты по эндоваскулярной и открытой кардиохирургии, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

Эндоваскулярная хирургия – это малоинвазивный метод лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ходе процедуры через небольшой укол в коже вводится специальный катетер для выполнения всех необходимых манипуляций, что не требует хирургической операции.

При открытой хирургии врач делает разрез тканей для проведения операции, этот метод инвазивный.

«С моим участием такие операции были внедрены в одном учреждении — это Городская клиническая больница имени С. С. Юдина. Как пример, при поражении подвздошных артерий, когда атеросклеротическая бляшка переходит на глубокую бедренную артерию, технологически стент туда завести невозможно. Гибридный подход позволяет нам открыть доступ для эндоваскулярного хирурга», – отметил Винокуров.

По словам специалиста, такие операции менее травматичны для пациента.

«Это маленький разрез, быстрая операция, меньше анестезии и короткий период восстановления в сравнении с открытой хирургией», – заключил Винокуров.

Подробнее о самом опасном осложнении после открытых кардиоопераций, о том, как поступают врачи в случае выгнивания грудины, а также о приложении для расчета вероятности возникновения осложнений после операции — в интервью Винокурова «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены случаи, при которых внутрисосудистая хирургия бессильна.