Названо опасное осложнение после кардиооперации

Часто после открытых операций на сердце у пациентов может возникнуть абсцесс грудины, известный как стеномедиастинит, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

«Стеномедиастинит — это воспаление с последующим инфицированием кости грудины и мягких тканей передней грудной стенки. Его можно назвать абсцессом грудины. Поражение может быть как локальным, так и затрагивать всю грудину, ребра и мягкие ткани. Это осложнение в 99% случаев развивается только после открытых кардиовмешательств», – отметил Винокуров.

В особо тяжелых случаях, когда ситуация была запущена, большая часть передней грудной стенки постепенно выгнивает.

«Если мы рассматриваем классическую травму кости, то для срастания во время лечения кость должна быть жестко соединена и не быть инфицированной. Но в этой зоне есть анатомическая особенность — человек дышит, грудная клетка двигается, во время вдоха половинки распиленной грудины пытаются разойтись в стороны. Еще больше подвижность костей усиливает жизнедеятельность пациента: он может взять что-то в руку, опереться на нее или лечь на бок. Эта подвижность усиливает послеоперационное воспаление», – объяснил кардиохирург.

Согласно статистике, на которую ссылается специалист, при возникновении осложнения летальность может достигать примерно 40%. В мировой практике инфекция развивается у каждого 10-15-го пациента кардиохирурга. Стоит отметить, что массивное разрушение грудины встречается достаточно редко, примерно у одного из пяти больных со стеномедиастинитом.

Подробнее о методах лечения осложнения, как поступают врачи в случае выгнивания грудины, какой тип операций сегодня самый передовой, а также о приложении для расчета вероятности возникновения осложнений после операции – в интервью Винокурова «Газете.Ru».

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