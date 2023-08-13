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Найдены тренировки, улучшающие качество кожи у женщин

Scientific Reports: силовые тренировки с отягощениями повышают упругость кожи

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Ученые из Университета Рицумейкан выяснили, что тренировки с отягощениями могут замедлить старение кожи. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые сравнили влияние аэробных тренировок и силовых (с отягощениями) на старение кожи у 56 здоровых неактивных японок среднего возраста. Участницы в течение четырех месяцев тренировались под присмотром квалифицированных тренеров два раза в неделю.

Исследователи обнаружили, что оба типа упражнений улучшают эластичность кожи и структуру верхних слоев дермы. Однако тренировки с отягощениями также увеличивали ее толщину. Это было связано с повышенной активностью генов, ответственных за производство протеогликанов, включая бигликан (BGN), которые помогают поддерживать упругость кожи.

Ученые считают, что физические упражнения также могут способствовать здоровью кожи счет усиления кровообращения. Таким образом, занятия спортом, а также защита кожи от воздействия солнечных лучей, отказ от курения и здоровое питание могут стать эффективной стратегией предотвращения преждевременного старения кожи.

Ранее ученые выяснили, на что указывает расширение зрачков после тренировки.

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