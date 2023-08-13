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Найдена причина ухудшения работы иммунитета при старении

Nature Aging: нарушение работы иммунитета связано с дефицитом кальция в клетках

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Unsplash

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что при старении некоторых иммунных клеток из-за нарушения обмена кальция снижается их способность вырабатывать энергию. Направленные на этот процесс лекарства могут помочь в борьбе со старением и связанными с ним заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

Митохондрии — это структуры, отвечающие за выработку энергии внутри клеток. Для этих «электростанций» требуется кальций, но с возрастом способность получать и использовать его снижается.

Когда этот процесс происходит в иммунных клетках макрофага, процесс приводит к стойкому воспалению во всем организме. Ранее это было связано с многими возрастными проблемами, включая деменцию и рак.

Ученые идентифицировали точный молекулярный механизм, лежащий в основе этого процесса. Простой прием добавок с кальцием не поможет восстановить его уровень в митохондриях. Но исследователи ожидают, что воздействие на причину этого дефицита поможет снизить хроническое воспаление у пожилых людей и улучшить работу их иммунитета.

Ранее ученые выяснили, какие тренировки могут повысить упругость кожи у женщин.

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