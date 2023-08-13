Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биологи нашли возможную причину опасной болезни почек

Nature Genetics: мутации в 16 участках генома отвечают за IgA-нефропатию

close
100%
kjpargeter/freepik.com

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что самый распространенный тип гломерулонефрита (повреждения клубочков почек иммунной системой) связан с мутациями в 16 областях генома. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Клубочки — структуры почек, отвечающие за фильтрацию жидкой части крови и образование первичной мочи. При IgA-нефропатии происходит их повреждение, которое может привести к развитию почечной недостаточности. Это заболевание в разных странах составляет от 10 до 50% всех видов гломерулонефрита.

В новом исследовании с участием почти 40 тысяч человек ученые обнаружили 16 участков генома, связанных с нефропатией иммуноглобулина А (IgA). Их анализ позволяет предположить, что источник заболевания находится вне почек и связан с иммунной системой.

Несмотря на распространенность этого заболевания, его сложно диагностировать, так как для этого требуется биопсия почки — инвазивная процедура, имеющая риски. Чтобы собрать достаточное количество данных, около 200 ученых из 100 различных учреждений работали в течение десяти лет. Они отправляли образцы пациентов с подтвержденной биопсией IgA-нефропатией ученым из Колумбийского университета.

Исследование подкрепило гипотезу о том, что иммунная система играет ключевую роль в прогрессировании IgA-нефропатии и может привести к разработке первых лекарств, действующих на ее причину. Ученые уже выявили два препарата, которые могут иметь потенциал в лечении заболевания и разработали профиль генетического риска, который может помочь выявить пациентов с самым высоким риском развития почечной недостаточности.

Ранее ученые выяснили, какое лекарство может повышать риск ожирения печени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях