Биологи ускорили появление эрекции у самцов мышей после эякуляции в 400 тысяч раз

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии обнаружили область мозга, которая отвечает за сексуальный интерес и удовольствие при спаривании, и с помощью ее стимуляции сократили восстановление самцов мышей после эякуляции в 400 тысяч раз. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Исследователи сосредоточились на преоптической области гипоталамуса. Предыдущие исследования авторов показали, что у самцов мышей эта зона мозга играет важную роль в распознавании пола потенциального сексуального партнера. Новый эксперимент показал, что преоптическая область гипоталамуса контролирует физический акт спаривания, удовольствие от него и стремление к спариванию, то есть либидо.

Эта область мозга имеет связь с клетками ядра ложа конечной полоски (BNST), которые выделяют пептид, получивший название Вещество P. Его введение самцам значительно усилило сексуальную активность животных: они спаривались не только с самками, но и с неодушевленными предметами.

Стимуляция преоптической области также в 400 тысяч раз сократила рефрактерный период, то есть время, необходимое самцам для полного восстановления полового влечения и способности после эякуляции. Обычно им нужно около пяти дней, но мыши в эксперименте были готовы к новому спариванию через секунду после предыдущего.

Блокирование этой зоны полностью отключило стремление к спариванию у самцов мышей даже при отсутствии опасности и наличии возбужденной самки, готовой к спариванию.

Для экспериментов ученые использовали взрослых самцов мышей, которые не видели самок после того, как их отняли от груди в возрасте примерно 3 недель. Это означает, что мозговая активность и поведение животных не были сформированы общением с другими особями.

Хотя это исследование проводилось на мышах, подобные структуры мозга были обнаружены у других млекопитающих. В мозге человека, скорее всего, есть ее анатомический аналог. У родственников людей, обезьян, было обнаружено, что включение одного из центров, над которыми экспериментировали авторы нового исследования, изменяет поведение самцов при спаривании.

Полученные результаты могут привести к созданию препаратов, подавляющих гиперактивное половое влечение у мужчин, а также лекарств для усиления либидо.

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