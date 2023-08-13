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Перечислены случаи, при которых человек может стать левшой

Невролог Насонова: травма или гипоксия во время родов приводят к развитию леворукости

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Обычно леворукость – это вариант нормы, который не связан с какими-либо патологиями. Однако иногда человек может стать левшой из-за травмы или заболевания, об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая лечебно-диагностическим отделением №1 Клиники нервных болезней имени А.Я. Кожевникова Клинического центра Сеченовского Университета врач-невролог Татьяна Насонова.

«Для обозначения леворукости используются разные термины. Обычно она генетически обусловлена, и здесь никакой патологии нет. Но иногда леворукость бывает вынужденной и патологической. Первая развивается из-за травм правой руки, тогда ребенку приходится учиться использовать левую руку как ведущую. Но бывает и так, что детей просто переучивают их родители», – отметила Насонова.

Патологическая леворукость является следствием поражений структуры головного мозга из-за травм или заболеваний, которые делают нормальное управление правой рукой невозможным.

«Например, такое случается при ишемии правого полушария или из-за гипоксии во время родов. У правшей ведущее полушарие – левое, и если в нем есть дефекты, то на себя возьмет ведущую функцию правое полушарие и, следовательно, левая рука», – заключила специалист.

Подробнее о том, чем левши отличаются от правшей, когда впервые появился леворукий человек и почему некоторые люди становятся левшами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НИУ ВШЭ выяснили, почему язык обрабатывает только левое полушарие у большинства людей.

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