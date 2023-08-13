Найден способ повысить мотивацию и скорость обучения

Ученые из Университета Вашингтона обнаружили молекулы, которые регулируют высвобождение дофамина в мозге. Открытие позволит улучшить лечение наркомании, шизофрении и расстройств аутистического спектра. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Дофамин — гормон, который участвует в передаче нервных сигналов. Он занимает центральное место в контроле мотивации, чувства привязанности, а также движения. В мозге дофамин может выделяться двумя разными способами: постепенно небольшими порциями, либо быстро и в большом количестве. Два режима активируются в различных условиях, позволяя организму выполнять те или иные функции.

Ученые предположили, что режимы высвобождения дофамина регулируются ионными каналами Kv4.3 и BKCa1.1. Эти крупные молекулы образуют поры, через которые ионы могут проникать сквозь мембрану клетки. Биологи отключили гены, отвечающие за формирование ионных каналов, чтобы посмотреть, изменятся ли варианты высвобождения дофамина и поведение животных.

Выключение канала, контролирующего медленное высвобождение дофамина, привело к повышенной мотивации у мышей. В этом состоянии, как только животные усваивали задачу, они были более заинтересованы в повторной попытке решить ее и выполнили тест быстрее.

Когда исследователи удалили канал, контролирующий быстрое высвобождение дофамина, увеличился его выброс в ответ на определенные события, что заставило животных учиться намного быстрее.

Исследователи надеются, что нацеленные на эти ионные каналы лекарства смогут улучшить терапию заболеваний, связанных с нарушением высвобождения дофамина и сопровождаемых потерей или ростом мотивации. К ним относятся наркомания, шизофрения и расстройство аутистического спектра.

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