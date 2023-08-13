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Выявлены изменения в сексуальной жизни, которые указывают на деменцию

Gerontologist: проблемы с эрекцией предсказывают слабоумие у мужчин

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Shutterstock

Ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Диего (США) установили, что проблемы с эрекцией у пожилых мужчин сопровождаются когнитивными нарушениями, а именно: с памятью и мышлением. Результаты исследования были опубликованы вжурналеGerontologist.

Авторы наблюдали за изменениями потенции и когнитивных способностей у 818 мужчин среднего и пожилого возраста, чтобы выяснить, связаны ли две эти проблемы. Как оказалось, у мужчин с эректильной дисфункцией с возрастом память ухудшалась быстрее.

«В прошлом столетии наблюдалось заметное увеличение продолжительности жизни в мире. В начале XX века люди жили в среднем 30-40 лет. Однако увеличение продолжительности жизни связано с увеличением доли пожилых в популяции и снижением рождаемости. Это означает, что заболевания, например, когнитивные нарушения, которые обычно развиваются в пожилом возрасте, станут гораздо более распространенными. Вот почему разработка способов раннего выявления признаков когнитивных нарушений приобретает все большее значение», – объяснили авторы.

Одним из показателей когнитивных нарушений названа эректильная функция у мужчин. На нее у мужчин влияет широкий спектр изменений в физическом здоровье. Именно по этой причине это потенциально может быть хорошим показателем состояния организма.

«В целом, мы обнаружили, что снижение эректильной функции и сексуальной удовлетворенности были связаны со снижением эпизодической памяти», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые создали процедуру для лечения увеличенной простаты без ущерба эрекции.

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