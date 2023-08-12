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В Египте нашли карликового «фараона» китов

В MUVP сообщили об открытии карликового кита, жившего на территории Египта

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Hesham Sallam - Mansoura University Vertebrate Paleontology Center

Ученые из Университета Мансуры (MUVP) открыли новый вид вымерших китов, обитавших в древнем море, которое покрывало территорию современного Египта, около 41 миллиона лет назад. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Вид, получивший название Tutcetus rayanensis, был обнаружен в известняковых породах среднего эоцена возрастом около 41 миллионов лет. Название рода, Tutcetus, сочетает в себе «Tut», отсылающее к египетскому фараону Тутанхамону, и «cetus», что по-гречески означает «кит».

Ученые обнаружили череп, челюсти, подъязычную кость и позвонок кита. Анализ зубов и костей Тутцетуса с помощью компьютерной томографии позволил создать модель роста и развития этого вида. В длину он достигал около 2,5 метров и весил примерно 187 килограммов, что делает его самым маленьким известным базилозавридом на сегодняшний день.

Базилозавриды (Basilosauridae) — семейство древнейших китов, перешедших к полностью водному образу жизни. Новый вид стал одним из самых ранних представителей этих животных в Африке. Открытие предоставило ценную информацию о переходе китов к полностью водному образу жизни.

Ученые предполагают, что современный египетский город Эль-Файюм был важным районом размножения древних китов. Возможно, он привлекал их своим теплым климатом. Данные исследования показывают, что базилозавриды быстро распространились по Южному полушарию. Изучение более старых пород Эль-Файюма может обнаружить еще более древние окаменелости китов.

Ранее под дном Тихого Океана была найдена неизвестная экосистема.

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