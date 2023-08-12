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Названы добавки, которые помогают справиться с похмельем и обезвоживанием

Daily Mail: добавки с электролитами и глюкозой могут быть полезны при похмелье

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Добавки с электролитами и глюкозой могут помочь организму восстановиться после рвоты, похмелья или жары. Об этом сообщает Daily Mail.

Достаточное потребление воды жизненно важно для здоровья, особенно в жаркую погоду. Если человек пьет мало воды или быстро теряет жидкость из-за потоотделения, это может нарушить баланс минералов (электролитов) и привести к головным болям, тошноте, головокружению, утомляемости, спутанности сознания и мышечным спазмам. В долгосрочной перспективе обезвоживание может повысить риск учащенного сердцебиения и инфекции мочевыводящих путей, рассказал Daily Mail представитель Британской ассоциации диетологов врач Крис Кашин.

Эксперт отметил, что шипучие таблетки с электролитами (например, натрием, калием, цинком и магнием) могут помочь организму более эффективно усваивать жидкость. Но также их легко получить из сбалансированной диеты. Электролитные добавки обычно необходимы после стресса: рвоты, физических нагрузок, жары или похмелья.

Хотя натрий в этих шипучих таблетках может помочь клеткам кишечника более эффективно поглощать жидкость, щепотка соли в стакане воды будет иметь такой же эффект, подчеркнула диетолог из лондонской клиники Флит-Стрит Рут Кандер. Врач добавила, что не все добавки содержат достаточное количество электролитов.

В целом добавки с небольшим количеством глюкозы, калия и натрия идеально подходит для быстрой регидратации после чрезмерного потоотделения, рвоты или диареи, поскольку глюкоза помогает организму быстрее усваивать жидкость и электролиты, заключила Кандер.

Растворимые кубики и порошки для придания вкуса и аромата предназначены, чтобы побуждать пить больше воды. Но другие жидкости, включая фруктовые соки, молоко, чай или кофе, а также фрукты и овощи с высоким содержанием воды (например, огурцы), также являются источниками воды. Другой продукт — желейные конфеты без сахара, на 95% состоящие из воды и дополненные электролитами. Они могут послужить удобной закуской, но девять конфет содержат всего 50 мл воды, что очень мало повлияет на обезвоженный организм, объяснила Кандер.

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