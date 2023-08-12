Корабли «Вице-адмирал Кулаков», «Александр Отраковский» вышли для решения задач в Арктике

Корабли Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», «Александр Отраковский», буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов» вышли для решения задач в Арктике, сообщает ТАСС.

Также авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в Арктической зоне.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.

Эксперт отметил, что эти дроны обладают большой дальностью – до нескольких сот миль.

При этом капитан I ранга подчеркнул, что Magura V5 можно уничтожить так же легко, как и все остальное украинское вооружение.

По словам эксперта, российская армия реализует целый комплекс мер по противодействию такой технике.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.