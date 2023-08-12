Супергеройская аватар-терапия в виртуальной реальности может уменьшить хроническую боль

Ученые из Университета Южной Австралии (UniSA) выяснили, что виртуальная реальность, в которой человек играет роль супергероя с безграничной силой, может уменьшить хроническую боль. Об этом сообщается на сайте университета.

В исследовании пациент, попадая в виртуальную реальность, играл роль супергероя. Такой подход называют аватар-терапией. Она была направлена на убеждение мозга и всей нервной системы в том, что здоровье исцелилось и пациент больше не испытывает боли. При этом человек с хронической болью, который чувствует себя слабым и уязвимым, может ощутить себя сверхсильным персонажем.

«Боль обычно вызывается травмой, но у некоторых людей она сохраняется даже после того, как тело выздоровело. Теперь вместо того, чтобы просто лечить место боли в вашем теле, мы знаем, что нам также может понадобиться переобучить нервную систему», — объяснили ученые.

Пока исследование продолжается, но предварительные результаты показывают, что разум людей отвлекается от хронической боли сразу после прихода в виртуальную реальность. При этом продолжение тренировок усиливало эффект.

Ранее ученые выяснили, как избавиться от храпа и апноэ без громоздких аппаратов.