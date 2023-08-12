Шесть мужчин получили оргазмы в аппарате МРТ ради науки

Ученые из Университета Турку выяснили, что мозг мужчин выделяет опиоиды во время оргазма, полученного от парной стимуляции. Исследование опубликовано в The Journal of Nuclear Medicine.

Роль опиоидов в сексуальности, — веществ, регулирующих боль и удовольствие, плохо изучена. С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) финские ученые обнаружили, что после оргазма их выработка усиливается в гиппокампе. Эта область мозга играет ключевую роль в регуляции эмоций и памяти.

В эксперименте приняли участие шесть мужчин-добровольцев. Их гениталии во время сеансов визуализации мозга стимулировали постоянные партнерши.

Ученые отметили, что участникам было тяжело оставаться неподвижными во время сканирования, поскольку стимуляция гениталий вызывает приятные ощущения во всем теле. Тем не менее всем добровольцам удалось получить оргазм.

Стимуляция полового члена перед оргазмом усиливала активность в гиппокампе и других областях мозга, участвующих в обработке эмоций и прикосновений. Эти результаты могут оказаться полезными при разработке новых методов лечения проблем с оргазмом, объяснил ведущий автор исследования профессор Патрик Джерн.

Новаторская работа проливает свет на нейробиологию удовольствия и потенциально может привести к прогрессу в понимании и решении проблем сексуального здоровья. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять взаимосвязь между опиоидами, удовольствием и сексуальным опытом как у мужчин, так и у женщин.

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