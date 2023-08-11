Эксперты поспорили о начале новой космической гонки из-за «Луны-25»

Запуск Россией межпланетной автоматической станции «Луна-25» для посадки на Южный полюс спутника Земли повторяет достижения СССР 60-х годов прошлого века — и точно не приведет к новой космической гонке. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что США в конце десятилетия уже готовятся к новой высадке на Луну человека.

«Ни о какой гонке речи не идет. «Луна-25» предназначена только для восстановления тех технологий, которые у нас были в середине 60-х годов прошлого века, то есть технологии посадки на Луну, возможности посадки на Луну. Это спокойно делают и в Китае сейчас. Через двое суток после нашей станции должна сесть индийская станция — тоже на Южном полюсе. В общем, по сравнению с китайской или американской лунными программами российская программа — это практически ноль. Уже около 15 лет вокруг Луны летает мощная лаборатория — лунный разведчик так называемый, который ищет места для посадки человека на Луну во второй раз. И у США уже готовится высадка на Луну где-то в 25-м году по плану. Ну, планы всегда сдвигаются — 26-й, 27-й год. То есть это уже высадка человека, а не небольшого автомата. А мы только повторяем те достижения, которые были в Советском Союзе в 66-м году, когда мы впервые мягкую посадку на Луну совершили», — сказал он.

Моисеев добавил, что космической гонки «быть не может», поскольку по сравнению с США и Китаем у России «скромные планы на Луну».

«Неверно утверждение о гонке, потому что веса участников, — тех, кто занимается Луной, слишком разные. По состоянию на сейчас, пока станция летит на Луну, такую же станцию делали израильские студенты. Им, правда, не удалось посадить. Индийцам тоже не удалось посадить. Но посадка — это сложный момент. В любом случае, здесь я говорю только то, что гонки никакой не может быть, просто потому что у России очень скромные планы по Луне по сравнению с масштабными планами Китая и США», — добавил он.

В ночь на 11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Лунная миссия состоялась после перерыва в 47 лет. По данным РИА Новости, аппарат пробудет на Луне около года. Основные задачи миссии – разведка ресурсов, в том числе воды, и отработка технологии мягкой посадки.

В связи с запуском автор книги о космической геополитике «Будущее географии» Тим Маршалл заявил изданию Politico, что запуск станции дал старт новой космической гонке.

«Космическая гонка против США накаляется. Успешная высадка России и плодотворный год исследований ознаменуют большой шаг вперед в планах строительства лунной базы с Китаем к 2030-м годам. Если им это удастся, это станет огромным технологическим и научным достижением», — сказал он.

Ранее в Китае заявили, что Пекин не заинтересован в «космической гонке».