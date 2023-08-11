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Стало известно, какие задачи стоят перед российской миссией на Луну

Глава ИКП Моисеев: российская миссия будет вести поиски воды в грунте на Луне

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Лунная миссия, которая стала первой в истории современной России, поможет возобновить знания, которые применялись советскими учеными, рассказал телеканалу «360» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Основная задача — возобновить те технологии, те знания и умения, которые у нас были в 66-м году прошлого века, когда мы впервые посадили на Луну автоматическую станцию — той же самой ракетой, кстати», — сказал Моисеев.

По его словам, в рамках миссии будут проводиться поиски воды в грунте на Луне. Он уточнил, что для этого станция «Луна-25» оснащена небольшим комплектом научной аппаратуры.

«Интерес станция представляет в том, что она садится в районе Южного полюса — там, где индийцы в 2008 году открыли воду. Ну и есть интерес посмотреть грунт — на Южном полюсе содержит воду или не содержит», — пояснил руководитель института.

Он добавил, что Россия сможет запустить еще несколько станций через несколько лет. По его мнению, у страны есть необходимые ресурсы в области космических исследований, грамотное использование которых позволит ей стать лидером в этой области.

11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

Ранее в «Роскосмосе» назвали сроки посадки первой российской станции на Луну.

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