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Долгий COVID может проявиться через несколько месяцев после заражения, выяснили врачи

UCSF: симптомы долгого COVID могут появиться через месяцы после заражения

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выяснили, что симптомы долгого COVID могут появиться через несколько месяцев после острого периода заболевания. Исследование опубликовано в Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).

Постковидный синдром, также известный как долгий COVID, включает в себя ряд симптомов, которые развиваются сразу после заражения, либо примерно через месяц. Усталость, насморк, головная боль, боль в горле, одышка, боль в груди, диарея, забывчивость и трудности с мышлением или концентрацией внимания связаны со снижением качества жизни.

В исследовании принял участие 1741 участник, две трети из которых составили женщины. Их состояние оценивали каждые три месяца. Среди тех, кто переболел COVID, примерно у 16% симптомы длились не менее года. Причем проявления болезни могли исчезнуть после острого периода, а затем снова появиться через несколько месяцев. Максимум длительности постковидного синдрома в исследовании составил около года.

Новую работу от предыдущих отличает более частое и отслеживание симптомов: в других исследованиях их оценивали в одной-двух временных точках.

Ранее ученые выяснили, какие препараты могут быть связаны с риском деменции.

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