Врачи оценили безопасность лечения аппендицита без операции

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что большинство людей с аппендицитом, получающих антибиотики вместо удаления аппендикса, хорошо себя чувствуют в течение длительного времени. Такой метод терапии подходит более чем половине пациентов. Исследование опубликовано в журнале JAMA Surgery.

Ученые проанализировали данные почти 300 пациентов с аппендицитом из Швеции. В период с 1992 по 1996 год пациенты, подавляющее большинство из которых составляли мужчины, либо подверглись хирургическому вмешательству, либо лечились антибиотиками. Последующие данные были доступны примерно для 260 человек, причем за здоровьем некоторых из них следили в течение 26 лет после аппендицита.

Примерно один из 10 пациентов, принимавших только антибиотики, в какой-то момент после аппендицита обратился за медицинской помощью по поводу боли в животе. В группе прооперированных больных этот показатель был таким же, что говорит о безопасности и эффективности лечения аппендицита антибиотиками.

Тем не менее почти 30% пациентов, принимавших только антибиотики, рано или поздно перенесли операцию по удалению аппендикса.

«Поскольку мы теперь больше знаем о бактериях в кишечнике, в том числе и в аппендиксе, сохранение этой части кишки может иметь долгосрочные преимущества», — объяснили ученые.

Кроме того, некоторые люди боятся операции, поэтому лучше сначала попробовать альтернативные методы лечения, добавили авторы. Безоперационное лечение также может быть хорошим вариантом для пациентов с высокими анестезиологическими рисками, например, для пожилых.

Антибиотики впервые стали использоваться в лечении аппендицита еще в 1990-х годах. Но в предыдущих исследованиях за пациентами наблюдали в течение пяти лет или меньше. Новая работа впервые показала долгосрочную безопасность безоперационного лечения аппендицита с помощью антибиотиков.

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